Maia: Nossas leis precisam ser respeitadas

28/05/2020 | 22:03



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), divulgou nota nesta quinta-feira, 28, na qual reafirmou a necessidade de que as leis e as decisões judiciárias no País sejam respeitadas. Mais uma vez também ele criticou as fake news.

"A gente não pode ser a favor de uma decisão do Judiciário porque é um adversário nosso, e ser contra quando acontece com um aliado. As nossas leis precisam ser respeitadas. Divulgação de notícias falsas é um problema no Brasil e no mundo, que tem interferido no processo eleitoral", escreveu Maia.

Na mensagem, Maia afirma ainda que muitas das redes de fake news estão vinculadas em apoiamento ao presidente Jair Bolsonaro. "São narrativas falsas que precisam ter uma resposta do Judiciário e uma lei que responsabilize as plataformas. Tudo isso é muito grave, mas o Parlamento vai continuar trabalhando de forma independente e tentando, ao máximo, o diálogo e a harmonia entre as instituições", diz.