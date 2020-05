Volks apresenta Nivus e prepara retomada da produção

Nilton Valentim

28/05/2020 | 23:59



A pandemia do novo coronavírus mudou até o lançamento de automóveis. Ontem, em transmissão pela internet a partir da fábrica da Via Anchieta, a Volkswagen apresentou o Nivus, seu novo SUV, que deverá chegar às revendas nas próximas semanas. O carro será produzido na planta de São Bernardo. Preço e versões não foram informados pela empresa, mas deve se posicionar entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Antes de revelar os detalhes do veículo, o presidente da montadora na América Latina, Pablo Di Si, destacou as providências tomadas pela empresa desde o início da expansão do vírus pelo mundo. Citou o fato de todos estarem mantendo distância segura durante a live e que segunda-feira os trabalhos recomeçam nas fábricas.

Em seguida, passou a falar propriamente do carro. “O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul. É o primeiro modelo desenvolvido na região e que será produzido e comercializado também no mercado europeu, um dos mais competitivos do mundo”, comentou o executivo.



O carro será fabricado em São Bernardo para comercialização no mercado latino-americano. Em um segundo momento, o modelo será produzido também na Europa, em Pamplona, na Espanha.

PASSO A PASSO

A primeira notícia sobre o Nivus foi publicada em agosto de 2019, ainda em fase de projeto, em Wolfsburg (Alemanha), durante visita à sede mundial da Volks do governador João Doria (PSDB) e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Na ocasião, a montadora anunciou investimento de R$ 2,4 bilhões em São Paulo, sendo R$ 2,3 bilhões na unidade da Via Anchieta. Naquela época, o nome provisório do modelo era New Urban Coupê.

Depois disso, em novembro do ano passado, o carro foi fotografado pela equipe de reportagem do Diário nas ruas de São Bernardo.

Ontem, foi confirmado que o carro utilizará motor de 200 TSI, de três cilindros, movido a gasolina e etanol, que é fabricado em São Carlos, no Interior de São Paulo. O utilitário contará apenas com transmissão automática de seis velocidades.