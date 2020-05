Mudança da eleição e novos prazos

Do Diário do Grande ABC



Este Diário, e demais órgãos da imprensa, tem noticiado crescente debate dentro do Congresso Nacional com vistas a mudar a data da eleição municipal, atualmente marcada para o próximo dia 4 de outubro. Tal movimentação política dos nossos congressistas se dá, exclusivamente, por conta da pandemia causada pela Covid 19. Infelizmente, não é possível prevermos a evolução do quadro sanitário nos 5.570 municípios do Brasil, em especial, após o dia 15 de agosto, data em que a propaganda eleitoral estará permitida pela legislação eleitoral e o contato entre as pessoas se intensifica.

E para que não sejamos atropelados pelos fatos, mudança da data da eleição pode ser medida necessária, desde que não signifique ampliação dos atuais mandatos, nem por um único dia. Importante ressaltar que esta mudança deverá ser dar, obrigatoriamente, por meio de emenda constitucional, já que a data da eleição municipal está prevista no artigo 29 da Constituição Federal.





Ocorrendo a alteração da data da eleição, inúmeros prazos que compõem o calendário eleitoral deverão ser modificados, já que usam como marco o próprio dia da eleição. Por exemplo, o afastamento de alguns servidores públicos que serão candidatos, a realização de publicidade institucional e a participação de candidatos em inauguração de obras públicas têm como limite o prazo de ‘três meses da data da eleição’. Outra modificação que se dará no processo eleitoral, aqui compreendido enquanto etapas que se sucedem ao longo do tempo, é relativa ao início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, cujo início está previsto para ‘35 dias da data que antecede o dia da eleição’. Outros prazos do calendário eleitoral estão fixados em data específica, como é o caso do início da propaganda eleitoral (após 15 de agosto) e a realização de convenções partidárias (de 20 de julho a 6 de agosto). Outras etapas deste processo eleitoral já se concretizaram; é o caso da filiação partidária, da transferência do domicílio eleitoral e da ‘janela’ que autoriza a mudança de partido de vereadores sem a perda do mandato por infidelidade partidária.

Não bastassem estes, ainda temos conjunto de prazos e procedimentos que deverão ser observados pela própria Justiça Eleitoral que, dentro da sua função administrativa, deve dar conta da organização de toda eleição. Convocação de mesários e preparação de urnas eletrônicas são alguns exemplos. Assim, havendo a necessidade de mudança da data da eleição e diante da complexidade e dos inúmeros desdobramentos que a decisão ocasionará, fundamental que o Parlamento transfira, de forma excepcional, para a Justiça Eleitoral a reorganização do calendário eleitoral, nos mesmos moldes quando ocorre eleição suplementar.

Leandro Petrin e Carlos Callado são advogados especialistas em direito público e eleitoral.



PALAVRA DO LEITOR

Cancerígena

Temos na Vila Vivaldi, em São Bernardo, na Rua Votorantim, 220, estabelecimento que faz corte a laser de MDF (Medium Density Fiberboard, placa de fibra de média densidade na tradução), que gera fumaça cancerígena que afeta toda a vizinhança. Já fizemos denúncia à Prefeitura, no dia 15 de maio, mas até hoje o pedido está em análise. Por tratar-se de problema de saúde pública e poluição ambiental, achamos que deveria ser tratado com mais seriedade e celeridade por parte dos responsáveis do setor. Não sabemos mais a quem recorrer. Talvez alguém possa nos ajudar.

Vagner Campagnaro

São Bernardo

Baixo nível

Será que falar palavrão torna você mais macho? Ou é insuficiência de vocabulário e insegurança? Freud, me explica!

Tânia Tavares

Capital

PF no RJ

Ações da Polícia Federal contra o governador do Rio de Janeiro dão impressão de interferência da família Bolsonaro (Política, dia 26). Organização tem sido muito citada em relação à formatação de superintendências em vários Estados. E no caso recente os reflexos das investigações citadas podem ferir o conceito de quem as praticou.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Quarentena – 1

O governo do Estado apresentou regras para a fase de liberação gradual da quarentena (Setecidades, ontem). Acompanho diariamente, pela imprensa, as dificuldades enfrentadas pelo município de São Paulo, tanto nas baixas taxas de isolamento físico como nos altíssimos índices de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19. A cidade de São Paulo tem, hoje, situação muito mais crítica do que Santo André. Até alguns dias atrás cogitava-se, inclusive, implantação do lockdown. Dessa forma, não faz o menor sentido, e chega a ser incoerência, liberar São Paulo para retomada gradual das atividades e ao mesmo tempo deixar Santo André fora da retomada. Não dá para colocar todos os municípios juntos, os que fazem parte da Região Metropolitana, e excluir só a cidade de São Paulo. Ou libera-se Santo André e outras que tenham mesmos números para a Fase 2, ou incluam São Paulo nessa categoria. Governador, as decisões deveriam ser tomadas baseadas em dados oficiais da saúde e na ciência. Reveja sua posição!

Ronaldo Martim

Santo André

Quarentena – 2

Apesar do imperioso respeito à ciência em meio a esta grave pandemia da Covid-19, que tem demonstrado o governo do Estado de São Paulo, assim como a maioria dos prefeitos dos 645 municípios, penso que a reabertura escalonada em cinco fases poderia esperar por mais duas semanas, para a confirmação da estabilização, ou até de ligeira queda, no número de infectados e mortes, hoje, em média próxima de 200 óbitos (Setecidades, ontem). O coronavírus se mostra traiçoeiro e adora aglomerações. Mesmo com custo muito alto para toda população pelos efeitos da queda acentuada da atividade produtiva, entendo que valeria a pena o esforço por mais 15 dias de isolamento físico. Torço para que seja reabertura responsável, e que, mesmo bem elaborada, não tenha percalços pela frente, porque o objetivo é salvar vidas!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Dilma

Dilma Rousseff será indenizada em R$ 60 mil por ter sido chamada de ‘burra’ pela empresa Estratégia Concursos Ltda. Será que ela, como presidente do conselho da Petrobras, será penalizada pelo prejuízo de US$ 1 bilhão na compra da sucateada refinaria Pasadena, nos Estados Unidos?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Lamentável

É lamentável ver o jogo de poderes em Brasília, que só mostra que nossos políticos-mor não estão nem um pouco preocupados com o choro de milhares de famílias que veem o luto de seus queridos. Fico a me perguntar: será que esses humanos acham mesmo que são infinitos, ou seja, não vão morrer em nenhum momento? Ah, que Deus, em sua justiça absoluta, mostre o quanto eles são finitos. Queria muito ver ações ao invés de falácias, pois sabemos bem que o que realmente arrasta é o exemplo. Deus tenha misericórdia do nosso País e conforte o coração de todas as famílias enlutadas.

Rosângela Caris

Mauá