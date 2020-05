Prefeitos do Grande ABC protocolam pedido de abertura do comércio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/05/2020



Os prefeitos do Grande ABC protocolaram na noite desta quinta-feira (28) no governo do Estado documento pedindo que as sete cidades sejam incluídas na fase dois do Plano São Paulo, o que possibilitaria a abertura de alguns setores comerciais. A gestão paulista prometeu analisar o pleito e oferecer resposta na manhã desta sexta-feira (29).

O encontro foi com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB). Os prefeitos Lauro Michels (PV), de Diadema, Atila Jacomussi (PSB), de Mauá, e Gabriel Maranhão (Cidadania), de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, foram ao Palácio dos Bandeirantes. Os prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André, Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, e Adler Kiko Teixeira (PSDB), de Ribeirão Pires, acompanharam o diálogo por videoconferência.

Na avaliação dos chefes de Executivo da região, incluir o Grande ABC no mesmo cômputo da Região Metropolitana é injusto e desconsidera a situação mais favorável das sete cidades, como maior oferta de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Pedimos que haja divisão da Região Metropolitana em seis áreas, sendo uma delas o Grande ABC. Temos certeza que, assim, vamos provar que temos condição de estar em outra fase”, discorreu Maranhão.

Assembleia extraordinária dos prefeitos foi marcada para esta sexta-feira, às 14h.