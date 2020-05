Rússia anuncia volta do futebol com torcida, mas Lokomotiv tem 4 casos de covid

28/05/2020 | 17:48



Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov e Roman Tugarev, todos jogadores do Lokomotiv Moscou, foram diagnosticados, nesta quinta-feira, com covid-19. Segundo comunicado do clube russo em suas redes sociais, os atletas estão assintomáticos e em auto isolamento em suas residências.

Dos jogadores infectados, apenas Barinov é titular da equipe, segunda colocada no Campeonato Russo, com 41 pontos, nove atrás do líder Zenit. Com 22 rodadas disputadas, restam oito para o final da competição, que tem reinício previsto para dia 21, com a permissão de receber torcedores na proporção de 10% dos estádios.

Além dos quatro desta quinta-feira, o clube russo já havia detectado a doença no atacante peruano Farfán, que tem retorno previsto para os treinamentos nos próximos dias.

Moscou vai iniciar a relaxar o isolamento nesta segunda-feira de seus 12 milhões de habitantes, após mais de dois meses de quarentena. A Rússia só fica atrás de Estados Unidos e Brasil no número de casos de covid-19. O país acumula 370.051 casos.