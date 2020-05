Ex-Malhação, Giselle Policarpo está grávida de seu primeiro filho

28/05/2020 | 17:10



Lembra dela? Giselle Policarpo, que atuou como Duda em Malhação entre 1998 e 2001, está gravidíssima de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Rocini Tavares! O nascimento do bebê, que deve ser cesárea, acontecerá em julho.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, a atriz, que hoje é missionária, falou um pouco mais sobre a expectativa: - Estou tranquila com o parto, apesar de preocupada com a situação do país e dos hospitais. Mas tenho certeza de que vai dar tudo certo. Lamento ser neste tempo, mas acredito que foi o tempo de Deus. Ele quis enviar nosso filho e estamos confiantes de que nos protege.

Líder religiosa de uma igreja do Rio de Janeiro, Giselle conheceu o seu marido em grupo de oração em 2006:

- Quem me levou foi o Guilherme Berenguer [colega de Malhação]. Logo no primeiro dia, encontrei o Rocini. Não o via há um ano e meio mais ou menos, desde o grupo de oração. O coração disparou quando a gente se viu. Digo que foi uma jesuscidência. Esse reencontro foi em 2008 e a gente se casou em 2009.