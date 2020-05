'MasterChef': Band retoma produção e prevê gravações na pandemia

28/05/2020 | 16:40



A Band anunciou a retomada da pré-produção e posterior gravação da nova temporada do MasterChef Brasil. Segundo a emissora, serão adotados "rigorosos protocolos de segurança", por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Entre as medidas estão acompanhar a temperatura diária dos colaboradores, restringir o acesso de pessoas dentro do estúdio e switcher e identificação com crachás de cores diferentes para cada acesso.

Também haverá uma "estação de higienização" para entrada no estúdio do MasterChef, além de uma distância segura entre funcionários e elenco, assim como uso de máscaras e processos de higiene obrigatórios.

Serão distribuídos kits individuais com 20 máscaras de algodão duplo, álcool 70%¨e copos de silicone reutilizáveis para os envolvidos na produção. As máscaras terão cores diferentes para se controlar a mudança a cada duas horas.

As gravações do próximo MasterChef Brasil, ainda sem estreia definida, estão previstas para o fim do próximo mês de junho, sob as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, e do governo do Estado de São Paulo.

A Band garante que a produção do MasterChef Brasil tem uma comissão formada por médicos do trabalho, infectologistas e outros profissionais da área atuando na implementação das normas de saúde.

O comunicado da Band destaca que o grupo Endemol, detentor dos direitos do MasterChef, já tem feito gravações em outros países com o MasterChef Austrália e o MasterChef Espanha.