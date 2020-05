Lucas Lucco fala sobre sua relação com Lorena Carvalho durante a quarentena: Estamos melhorando, sempre

28/05/2020 | 16:10



Lucas Lucco, que em fevereiro de 2020 desmentiu que seu casamento com Lorena Carvalho aconteceria no carnaval deste ano, usou o Instagram nessa quinta-feira, dia 28, para falar sobre a união durante a quarentena. Na legenda de uma foto ao lado da esposa, o cantor resolveu interagir com os seguidores:

O que você e seu moza?o têm feito do tempo em isolamento?

E continuou:

[Nós] Estamos melhorando o nosso, sempre. Detalhes que na correria passavam despercebidos, agora são detectados e discutidos por nós a fim de melhorar vários e vários pontos que, por vezes, não dávamos muita importância! Te amo.

Nos comentários, o seguidores ficaram derretidos com a publicação de Lucas Lucco:

Melhor casal, torço tanto por vocês!

Casal mais lindo do mundo.

Façam um baby logo.