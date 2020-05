PF caça 6 por garimpo e desmatamento 'intenso' em terra indígena durante pandemia

28/05/2020 | 15:41



A Polícia Federal deflagrou nesta quinta (28) a operação Alfeu em Pontes e Lacerda (MT) para investigar uma associação criminosa voltada ao desmatamento e garimpo ilegal no Rio Sararé. A área está localizada em uma terra indígena, onde as investigações apontam a ocorrência de graves danos ambientais ao rio e à vegetação ciliar. Segundo a PF, levantamentos indicam que as degradações aumentaram intensamente durante a pandemia do novo coronavírus.

Cerca de 200 agentes cumprem seis mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal de Cáceres.

Concomitante, a PF realiza a desocupação do garimpo ilegal, em ação integrada com o Exército Brasileiro.

A corporação informou que os instrumentos utilizados pela associação criminosa serão apreendidos e inutilizados, conforme determinação pela Justiça.

Participam da ação policiais federais, militares, agentes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a PF, precauções estão sendo adotadas para que os integrantes da associação criminosa não entrem nas aldeias indígenas localizadas próximas à área de extração. O Exército realiza um bloqueio no local, com dezenas de militares impedindo a chegada dos garimpeiros.