28/05/2020 | 15:11



Malvino Salvador anunciou no dia 28 de maio que a esposa, Kyra Gracie, está grávida pela terceira vez:

Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial pra compartilhar com vocês! Família Gracie Salvador está crescendo!, escreveu o ator no Instagram.

Os dois já são pais das pequenas Ayra e Kyara. Quanto amor, não é?