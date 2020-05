Fernanda de Freitas afirma que foi acusada de roubo em farmácia: - Funcionária puxou minha sacola

28/05/2020 | 15:10



A atriz Fernanda de Freitas, que está atualmente em A Escolinha do Professor Raimundo e esteve em O Sétimo Guardião, afirmou que foi acusada de roubo em uma farmácia no Rio de Janeiro, em seu Instagram, nessa quinta-feira, dia 28.

Fernanda postou o nome da farmácia e desabafou:

A sua funcionária veio tomar a minha sacola retornável da minha maÌ?o e disse que eu estava roubando. Ela naÌ?o me perguntou nada. Chegou me intimidando. Sem nem antes me perguntar. O que é isso?! Já tinham me pedido meu CPF, eu dei sem nem perguntar o por quee daquilo, aí em seguida, a mulher vem querendo tirar a sacola da minha maÌ?o? #eunaÌ?osoubandido #faltaderespeito #meaguardem #justiça.

Ela postou também um vídeo, onde diz que não usa sacolas de plástico e que colocou os produtos que ia comprar em sua sacola retornável - e muitos seguidores a questionaram sobre o por que de ela não usar a cestinha própria para isso, do estabelecimento:

Não é lei isso... por lei, eu posso colocar na minha sacola, minha bolsa, minha mochila... Aonde eu quiser...