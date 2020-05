Tony Ramos emociona ao falar sobre Aracy Balabanian: - Se hoje eu pudesse dar o primeiro abraço, seria nela

28/05/2020 | 15:10



Tony Ramos participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira, dia 28, e emocionou o público ao falar sobre a amiga, a também atriz Aracy Balabanian. Como você viu, a artista foi internada recentemente com um quadro de insuficiência respiratória e seu estado de saúde inspira cuidados. Apesar da situação delicada, Aracy não testou positivo para o novo coronavírus. Na atração comandada por Fátima Bernardes, então, Tony lembrou de quando atuou ao lado da amiga na novela Passione, de 2010, e afirmou ao vivo que está torcendo bastante pela recuperação da atriz:

- Se hoje eu pudesse dar o primeiro abraço, seria nela. Um abraço com um sentimento de Que bom que você está aqui comigo. Seria um abraço nessa minha amiga que eu tenho convívio há 45 anos. Uma querida, grande amiga e madrinha do meu casamento com Lidiane também.

Lindo, não é? Esperamos que Aracy melhore o mais rápido possível!