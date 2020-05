Lady Gaga lança 'Sour Candy', parceria com grupo de k-pop Blackpink

28/05/2020 | 14:19



Com o lançamento do seu mais novo álbum, Chromatica, previsto para a próxima sexta-feira, 29, a cantora Lady Gaga lançou nesta quinta-feira, 28, a música Sour Candy . A canção é uma parceria com o grupo de k-pop Blackpink, e fará parte da nova produção da cantora, que contará com 16 faixas.

A música foi lançada nos principais serviços de streaming de música e também no YouTube, em que já possui mais de 3,5 milhões de visualizações. Em 22 de maio, Lady Gaga também lançou o clipe da sua parceria com Ariana Grande, na canção Rain On Me.

Além das parcerias com Ariana e o Blackpink, o novo álbum contará com a participação do cantor Elton John. Chromatica é o sexto álbum da cantora, e o mais recente foi Joanne, lançado em 2016. Em 2018, ela protagonizou o filme Nasce Uma Estrela junto com Bradley Cooper, e foi responsável pela trilha sonora da produção.