Após engordar 14 quilos na gravidez, Ana Paula Siebert revela que já perdeu oito e não está preocupada em voltar logo ao peso original: Segundo plano

28/05/2020 | 14:10



Ana Paula Siebert respondeu algumas perguntas de seus seguidores por meio do Stories! Todos queriam saber, é claro, sobre como estão sendo esses dias da mamãe de primeira viagem, agora que Vicky chegou! A pequena, nascida em 17 de maio, é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Roberto Justus.

Além de definir a maternidade como a melhor experiência da minha vida e dizer que está sentindo um amor inexplicável e sem fim, Ana Paula abriu o jogo sobre peso, voltar à forma física de antes da gestação e até mesmo o que Rafinha Justus, meia-irmã de Vicky, está sentindo neste momento!

Primeiro, ela falou sobre as dificuldades de amamentação:

Foi e está sendo um grande desafio! A amamentação exclusiva é o meu objetivo! Por isso não me importo com as dores... sim, tive rachaduras, machucados, já amamentei chorando... rezando... agora as coisas estão melhorando e sei que cada dia será uma evolução! Amamentar é importante para mãe e para o bebê... e é nisso o que eu foco, na nossa saúde!, disse, acrescentando que, além da amamentação, as noites mal dormidas estão sendo sua maior dificuldade.

Ela ainda informou que o seu parto foi cesárea, pois Vicky estava sentada, e que Rafinha está muito apaixonada pela irmã! Além disso, Ana Paula disse que pretende ser mãe apenas de Vicky e que não vai mais ter filhos.

Em seguida, contou se está ou não preocupada com a forma física:

Antes de engravidar eu pensava que me preocuparia muito com o corpo pós-gestação! Hoje isso virou segundo plano... mas assim que puder vou retomar meus exercícios e sei que aos poucos vou voltando ao normal! Estou hoje seis quilos acima do meu peso antes de engravidar!

E acrescentou:

Engordei 14 quilos! Minha meta eram dez, a quarentena me ferrou! Haha, mas estou tranquila... já perdei oito quilos! A amamentação ajuda muito!

Ana Paula ainda citou o inchaço pós-parto:

Nossa, quando eu saí do hospital parecia que tinham esquecido outro bebê na barriga! Mas todo dia desincha um pouco! Agora está bem melhor!