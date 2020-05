Após fazer cirurgia de emergência, James Corden conta que esteve acordado durante o procedimento: - Coisa mais estranha

28/05/2020 | 14:10



James Corden decidiu contar o que o levou a fazer uma cirurgia de emergência em abril deste ano. Durante um bate-papo com Ellen Degeneres, o apresentador do The Late Late Show explicou que o procedimento precisou ser feito por conta de uma lesão ocular sofrida em 2012, que ele pensava já ter se recuperado.

- Por alguma razão, há cerca de um ano, um tipo de arranhão brilhoso voltou a aparecer no meu olho. Então eu procurei alguns médicos e venho cuidando disso, começou.

James, então, contou que certo dia ele acordou pela manhã sem conseguir abrir os olhos.

- Cerca de três semanas atrás, algo assim, eu acordei e não consegui abrir os olhos, disse ele, afirmando na sequência que no mesmo dia procurou tratamento e logo foi avisado que precisava de uma cirurgia de emergência.

- Ele olhou no meu olho e disse: Vamos operar agora. E eu disse: Mas eu tenho um programa às 17h. E ele respondeu: Não, você não tem. Você não tem nenhum programa até semana que vem. Você precisa operar agora.

Corden ainda conta que, embora a operação tenha sido de última hora, ficou bastante agradecido pelo momento porque isso significava que ele não teve tempo para temer.

Na sequência, o apresentador contou como foi o procedimento cirúrgico.

- É a coisa mais estranha porque você está acordado, mas é entorpecido para que não sinta nada, lembrou, explicando que estava consciente durante a ocasião.

- Eles deixam seus olhos como no filme Laranja Mecânica e você pode ver o que eles estão fazendo, mas não consegue sentir porque está entorpecido.