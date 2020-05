Após notícia de relação com Netto, Hariany Almeida recebe ataques nas redes sociais e dispara: Eu vou ser feliz com quem eu quiser

28/05/2020 | 14:10



Depois de ter a relação confirmada - mas não rotulada - por Netto na última quarta-feira, dia 27, Hariany Almeida sofreu uma série de ataques no Twitter por parte de internautas que ainda não aceitaram seu término com o vencedor do reality show A Fazenda, Lucas Viana. Diante disso, a youtuber desabafou na rede social:

Eu vou ser feliz com quem eu quiser, quem me faz bem e aceitem. Me superem!

Entre os ataques recebidos pela loira, uma internauta retomou o momento conflitante entre Hariany e o atual ainda dentro do reality, quando o DJ deu uma nota baixa para a influenciadora:

Hoje vejo que a nota que o Netto te deu ainda foi boa, merecia uma bem mais baixa pra ficar altura do seu caráter. Maior erro das luris [fã-clube de Lucas Viana] foi ter cancelado aquela roça, nem o mérito de finalista é seu e sim das coitadas pra você descartar como lixo depois.

Em resposta, Hariany desaprovou a posição da internauta:

Mais um exemplo de uma mulher rebaixando a outra, motivo: homem. Eu não dei certo com a pessoa, pode ficar pra vocês, não quero, ele não quer, não queremos e pronto. E deixa eu te falar outra coisa, o programa já acabou, o ano está quase virando e você ainda está nessa, tem que aprender a superar filha, a vida tá passando e você no seu fake cuidando da vida dos outros.

Netto ainda reafirmou a fala da atual affair, respondendo ao seu tweet:

E você merece toda a felicidade do mundo.