Novo VW Nivus tem design revelado; modelo só terá câmbio automático

Leo Alves

Do Garagem360



28/05/2020 | 13:48



Um dos principais lançamentos da marca no ano, o novo VW Nivus foi revelado nesta quinta-feira (28). O SUV cupê chega para ser mais um utilitário esportivo no portfólio da empresa no País – além dele, a Volkswagen conta com o T-Cross e o Tiguan, ambos posicionados acima do novato. Equipado sempre com o motor 1-litro TSI de 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, o Nivus só terá versões equipadas com o câmbio automático de seis marchas.

Novo VW Nivus

Embora tenha sido mostrado pela primeira vez, ainda não foram revelados os preços e equipamentos de todas as versões do Nivus. A marca apenas confirmou alguns itens que já tinham sido antecipados, como o ACC (controle de cruzeiro adaptativo) e o AEB (que pode frear o carro sozinho até 50 km/h). Todas as configurações serão equipadas com faróis e lanternas com detalhes em LED. O posicionamento na gama da empresa foi outro ponto confirmado: ele chega para ser o SUV de entrada da companhia, ficando posicionado entre a dupla Polo/Virtus e o T-Cross.

Construído sobre a plataforma modular MQB, o Nivus tem 4,26 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,49 m de altura e 2,56 m de distância entre-eixos. O porta-malas é tem capacidade declarada de 415 litros.

VW Play

Além de estrear uma nova categoria no País, a dos SUVs compactos cupês, o Nivus será o responsável por outras duas novidades: o novo logotipo da empresa alemã e o sistema VW Play. Este último é o novo sistema multimídia da marca, desenvolvido pelo time da América Latina. Ele oferece espelhamento com os smartphones Android e iOS. Porém, no caso do sistema da Apple, ele pode ser feito sem cabo.

O VW Play tem tela de 10,1 polegadas, é integrado com o Active Info Display, e permite que o usuário crie diferentes perfis, cada um com configurações distintas. Há até um modo vallet, que bloqueia o acesso e solicita uma senha de quatro dígitos para liberar o funcionamento do sistema.

O sistema multimídia é equipado com armazenamento interno de 10 GB e conta com uma loja própria de aplicativos, o que permite baixar apps como o Waze, Estapar e iFood. Outro recurso é o que possibilita ao usuário tirar dúvidas sobre luzes do painel de instrumentos. O VW Play é capaz de informar quando será a próxima revisão, permitindo o agendamento online pela própria central multimídia, além de exibir o certificado digital de garantia.