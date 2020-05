Governo do Japão avalia que economia está 'piorando rapidamente'

28/05/2020 | 13:16



A economia do Japão está "piorando rapidamente" por conta dos fortes impactos do coronavírus, informa o governo japonês em relatório mensal sobre as condições econômicas do país, divulgado nesta quinta-feira, 28. A avaliação é a mesma do documento referente a abril.

"No que diz respeito às perspectivas de curto prazo, espera-se que a situação extremamente grave permaneça assim devido à influência da doença infecciosa no momento, embora o nível de atividades socioeconômicas deva ser retomado gradualmente tomando medidas para evitar a propagação do vírus", destaca a análise.

O relatório explica que o consumo privado, os investimentos das empresas, as exportações e a produção industrial estão se enfraquecendo na esteira da pandemia.

O governo também enxerga avanço do desemprego e estagnação dos preços. "Mobilizaremos todos os esforços para garantir que a economia supere a deflação e consiga simultaneamente revitalização econômica e consolidação fiscal", garante.