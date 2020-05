Covid-19 pelo mundo: “casos diminuíram nas últimas semanas”, diz cubana

Maria Beatriz Vaccari

Os primeiros óbitos por covid-19 em Cuba foram confirmados em meados de março. Desde então, o país adotou uma série de medidas para tentar reduzir o número de contaminações. Atualmente, há 1.974 casos confirmados e 82 mortes registradas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Neste episódio da série de entrevistas Covid-19 pelo mundo, a cubana Georgina Gomez Tabío, de 48 anos, fala sobre o dia a dia em Havana, a cidade mais afetada pela pandemia no país.

“Felizmente, os casos confirmados diminuíram nas últimas semanas e estão bem menores que o número de pacientes em recuperação. Cuba não registrou mortes por covid-19 em vários dias. Especialistas acreditam que a capital será a última cidade a retomar as atividades normais no país. Possivelmente, em meados de junho”, explica a profissional, que atua como interprete, tradutora e gerente de logística em turismo.

Covid-19 pelo mundo: Cuba

A chegada da pandemia resultou em mudanças drásticas no dia a dia dos cubanos. Georgina, por exemplo, ficou desempregada por causa do novo cenário econômico. Ela e a filha de 12 anos estão levando o isolamento social bem a sério.

“Estou em quarentena quase total no meu apartamento desde março. Só saio uma vez por semana”, afirma a cubana. “Criamos um cronograma que combina estudo, tarefas domésticas e diversão, além de manter contato com nossos amigos e familiares por telefone e via mídia social. Minha filha se adaptou bem. Praticamos inglês em casa, experimentamos cozinhar pratos divertidos, assistimos a filmes antigos juntas e também temos nossos momentos separadas”, completa.

Georgina acredita que o futuro pós-pandemia será difícil. “Aí reside minha maior fonte de ansiedade. no momento Cuba é um país com uma economia fraca, e o turismo é uma fonte de renda muito importante. Há depressão econômica e desemprego, e já estamos enfrentando escassez de produtos e suprimentos”, finaliza Georgina.

