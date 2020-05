Após nove anos, Neymar Jr. faz acordo com médico do parto do filho e encerra processo

28/05/2020 | 13:10



E parece que Neymar Jr. finalmente conseguiu colocar um ponto final na batalha judicial com o médico obstetra Herbert Kramer. Segundo informações do site Globo Esporte, o jogador de futebol formalizou um acordo com o profissional de saúde após quase nove anos de disputa. Kramer moveu uma ação contra o atacante do Paris Saint-German em 2012, exigindo uma indenização de 51 mil reais por não ter recebido o pagamento de seus honorários. Foi ele o médico responsável pelo parto do filho de Neymar, Davi Lucca, fruto da relação do atleta com Carol Dantas.

O valor do acordo foi mantido em sigilo máximo, até mesmo para o Tribunal. Ao longo do processo, o camisa 10 da Seleção Brasileira acertou uma indenização de 15 mil reais aos dois auxiliares de Kramer - valor este que foi repartido. Em 2016, o jogador ainda emitiu uma nota fiscal alegando que o médico queria cobrar um valor muito acima da média por ele ser uma pessoa famosa. O processo continuou até março deste ano.

Pegadinha

E se você acompanha Neymar Jr. nas redes sociais, sabe bem que o atleta adora participar de uma brincadeira. A vítima da vez das pegadinhas do jogador foi o seu próprio filho, Davi Lucca, de oito anos de idade. Em um vídeo publicado no Instagram, Neymar lança diversas bolas em direção ao garoto, que tinha como objetivo cabeceá-las e tentar colocá-las em um cesto. Depois de algumas tentativas, Davi Lucca é pego de surpresa por - pasmem! - um ovo! Sendo assim, ao invés de cumprir o desafio das bolinhas, o menino acabou levando uma ovada na cabeça. Que dó, né?