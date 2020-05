Xuxa Meneghel será avó? Gravidez de atriz de Pretty Littile Liars causa confusão e internautas pensam que Sasha Meneghel está grávida

28/05/2020 | 13:10



Uma confusão nas redes sociais fez alguns internautas acreditarem que Xuxa Meneghel seria avó pela primeira vez! Isso porque, a atriz Sasha Pieterse, de Pretty Little Liars, anunciou sua gravidez e seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter - o que levou a web a pensar que quem estivesse grávida, na verdade, fosse Sasha Meneghel. Socorro!

A associação de nomes fez com que alguns internautas publicassem mensagens sobre a suposta chegada do bebê de Sasha Meneghel, que atualmente namora com o cantor gospel João Figueiredo.

Eu vi Sasha nos trends e achei que fosse a filha da Xuxa, e não era. E eu fiquei pensando: Quem é essa mulher que tá grávida? Eu juro, quase caí da cama, escreveu um internauta.

O susto que levei porque achei que era a Sasha, filha da Xuxa, disse outro.

Vale dizer que, recentemente, em entrevista a Pedro Bial, a eterna Rainha dos Baixinhos declarou que não vê a hora de ter netos:

- Eu quero netos. Falo pra Sasha: Sem pressão, minha filha. Mas vamos rápido, porque eu quero brincar, pegar no colo, jogar pra cima, disse, aos risos.

O desejo de Xuxa, no entanto, ainda não foi atendido e nós teremos que nos contentar com a gravidez de outra Sasha! Que doideira, né?