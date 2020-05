Justiça restitui cargo à vereadora Elian Santana na Câmara de Santo André

Do Diário do Grande ABC



28/05/2020 | 12:58



A Justiça acaba de restituir o cargo à vereadora de Santo André, Elian Santana (SD). Ela estava afastada do cargo parlamentar desde novembro de 2018, por ser principal alvo da Operação Barbour, da PF (Polícia Federal), em que foi acusada de envolvimento em suposto esquema de fraude previdenciária no sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

As apurações apontam que ela usou o gabinete para cometer as irregularidades. O local seria um facilitador para aposentadorias de invalidez, ou por tempo de serviço, de maneira fraudulenta, o que a levou a ser afastada do mandato. Foram duas ações contra ela, a criminal, feita pela PF, e outra por improbidade administrativa.

Nas duas, em um primeiro momento, o juíz autorizou o afastamento dela com algumas medidas cautelares: teve de usar tornolozereira mecânica, ficou impedida de receber o salário de veradora e não pode exercer o mandato, tampouco ir à Câmara.

O TRF-3, de São Paulo, julgou hoje a ação de esfera criminal e aceitou o recurso da defesa para derrubar as medidas cautelares. Portanto, ela não vai mais precisar andar de tornozeleira eletrônica, ficar afastada do mandato e volta a ter direito ao salário.

Mais informações em breve.