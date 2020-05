Complexo de visitantes da Nasa volta a funcionar na Flórida

Redação

Do Rota de Férias



28/05/2020 | 12:18



O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, centro de visitantes situado em Cabo Canaveral, a 45 minutos de carro de Orlando, na Flórida, reabriu as portas hoje (28 de maio). Durante a fase inicial, o parque seguirá os procedimentos de higienização elaborados em um programa batizado de Trusted Space, que visa manter visitantes e funcionários seguros e saudáveis.

Como será a reabertura do Kennedy Space Center Visitor

As novas medidas estão alinhadas às recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Confira algumas delas:

Capacidade reduzida.

Compra antecipada pela internet, com data e horário estabelecidos para a visita.

Obrigatoriedade de máscaras faciais para funcionários e turistas (crianças a partir de dois anos).

Distanciamento social em filas, restaurantes e outras instalações.

Transações com cartão de crédito, sem contato físico.

Testes obrigatórios de temperatura de todos os funcionários e visitantes antes da entrada.

Maior frequência de higienização.

Space Center Houston

No Texas, o Space Center Houston, outro complexo de visitantes ligado à NASA, deve reabrir para o público apenas em 1º de julho. A ideia é adotar práticas de segurança semelhantes às do centro da Flórida, como distanciamento social, sanitização das atrações e atendimento automatizado.

Em ambos os complexos é possível entender um pouco mais sobre a história da conquista espacial americana e programadas grandiosos. Em Cabo Canaveral, por exemplo, dá para ver o ônibus espacial Atlantis e uma história completa a respeito do telescópio Hubble. Lá, assim como em Houston, há bases de lançamento, salas de controle e foguetes das missões Apollo. No Texas, os visitantes se deparam ainda com dados a respeito do projeto que pretende levar o homem a Marte.