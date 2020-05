Testamos: caixa de som JBL Xtreme 2 possui ótimos graves e bateria duradoura por R$ 1.699

Beatriz Ceschim

28/05/2020



A JBL é conhecida por suas caixas de som com graves potentes e a mais nova queridinha da marca é a Xtreme 2. Com quatro alto-falantes e 10.000 mAh de bateria, o dispositivo é uma ótima opção para quem deseja um equipamento versátil e de qualidade. Na loja oficial, o aparelho sai por R$ 1.699 e está disponível em quatro cores diferentes.

Durante os testes da Xtreme 2, um aspecto que impressionou em relação ao aparelho é a qualidade do áudio. Com quatro drivers e dois radiadores de grave, a caixinha tem um som muito potente. Mesmo com metade do volume, o equipamento garante músicas bem altas e com ótima definição.

Mas não são só os graves que chamam atenção. Os alto-falantes do aparelho são ótimos para escutar canções com instrumentos mais aparentes ou vozes mais agudas.

Ao combinar a capacidade sonora com uma bateria de íon de lítio de 10.000 mAh, os amantes de música podem aproveitar mais de 15 horas de funcionamento, sem precisar recarregar a caixa. E, caso a bateria acabe, é possível conseguir uma carga completa em três horas – se você não estiver utilizando o aparelho.

Um diferencial da JBL Xtreme 2 é sua versatilidade. Ela possui dois ganchos na parte de cima, em que os usuários podem conectar uma alça e carregá-la para qualquer lugar. Além disso, o aparelho é à prova d’água, assim é possível andar com ele próximo de piscinas sem se preocupar. Só é necessário lembrar de fechar a tampa na parte traseira, para não entrar líquido e danificar o dispositivo.

Outro destaque do equipamento é o recurso JBL Connect+. Com essa ferramenta, é possível parear o aparelho com outras 100 caixinhas da JBL, para que elas toquem a mesma música em sincronia. Os modelos compatíveis com esse sistema são, além da Xtreme 2, a Pulse 3, Flip 4 e Boombox.

Entretanto, para criar um som estéreo, é necessário emparelhar o dispositivo com outro do mesmo modelo. Assim, por mais que a união entre a Xtreme 2 e a Charge 4 seja possível, por exemplo, a música não será dividida entre as caixas. Somente ao parear duas Xtreme 2, o usuário terá aquela sensação de imersão e profundidade no ambiente.

Outro ponto negativo em relação à caixinha é não poder carregá-la sem ser com o cabo original. Isso, porque o dispositivo não possui outras entradas para recarga, como micro USB. Portanto, se você sair de casa e esquecer o carregador da Xtreme 2, não terá outras maneiras de dar uma carga no seu aparelho.

Com um sistema de som incrível, um fator que pesa na hora de comprar o aparelho é seu preço. A Xtreme 2 custa R$ 1.699, na loja oficial da JBL. Então, é necessário fazer uma boa análise do que você deseja, porque é um investimento a ser feito.

Raio-X

Nome: JBL Xtreme 2

Nível máximo de som: 80 dBC

Faixa de frequência: 55 Hz – 20 kHz

Drivers: 4 drivers

Alimentação: bateria de íon de lítio recarregável com duração de até 15 horas

Tempo de carregamento: 3,5 horas (com cabo BC1.2)

Recursos sem fio: conecta até 2 dispositivos de origem simultaneamente

Dimensões: 136 mm x 288 mm x 132 mm

Peso: 2,39 kg

Garantia: 1 ano

Preço: R$ 1.699

Pontos positivos: graves bem definidos, durabilidade da bateria, versatilidade

Pontos negativos: preço, estéreo do JBL Connect+, não é possível carregar sem o cabo original

Site oficial: https://bit.ly/2WQj4FN



