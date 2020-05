Bárbara Evans relembra câncer de pele e revela que está com duas pintas suspeitas: - Cuidem de vocês

28/05/2020 | 11:10



Após abrir o jogo sobre uma cirurgia de emergência a qual teve que passar, Bárbara Evans usou o Stories de seu Instagram para falar sobre outro problema de saúde: câncer de pele. Por meio de uma série de vídeos, a ex-A Fazenda explicou que, na dermatologista, achou duas pintas suspeitas e que serão analisadas.

Primeiro, ela, que vai ter um casamento online, explicou que esse não foi o primeiro caso:

- Há muito tempo, há uns 12 anos, dez anos, eu tive um melanoma aqui [aponta para a região do colo]. Eu tinha um pinta, tirei e mandei para biópsia e aí deu como melanoma. A gente tirou mais uma parte da pele e deu tudo certo, não tive mais problema com isso. A minha médica, sabendo disso, pediu para eu procurar uma dermatologista. Eu deveria ter feito há muito tempo esse mapeamento. Ela tira foto de seu corpo inteiro, primeiro de longe, depois ela vai pelo computador mostrando cada pinta que tem no seu corpo. Eu tinha mais ou menos 135 pintas. E depois ela tira, com outro tipo de aparelho, outra foto de cada uma pinta e aí ela faz um relatório: as pintas nível um, nível dois, nível três, disse, informando que cada nível representa uma situação: ou está tudo bem ou precisa tirar algo.

Em seguida, a modelo explicou o seu atual problema:

- Ela [a médica] encontrou duas pintas que eu vou fazer a retirada delas e vamos mandar para biópsia e, se Deus quiser, não vai ser nada. E daqui a quatro meses eu tenho outro retorno com ela para acompanhar as pintas.

Por fim, aconselhou:

- Pessoal, cuidado, porque não é só pessoas que já tiveram ou que têm na família. Câncer de pele hoje em dia é uma coisa muito comum. Não quer dizer que você é mais branquinha, mais escura, que tem mais perigo. Todos nós corremos perigo do câncer de pele. Ainda mais as pessoas que vivem no sol. Eu vivia no sol. Então cuidem de vocês porque aí depois vocês vão achar e aí já tá tarde, já está avançado. Então procurem, fiquem olhando o seu corpo. Se vocês virem uma pinta nova, uma pinta estranha, uma pinta diferente, mostrem para o seu dermatologista. Câncer de pele é muito comum mesmo. Usem protetor solar, cuidem de vocês, cuidem de sua pele.