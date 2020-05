Anitta usa colar com inicial do nome de Gui Araújo e faz vídeo sugestivo com o namorado

28/05/2020 | 11:10



Eita! Anitta surpreendeu os seguidores do Tik Tok na noite da última quarta-feira, dia 27, quando compartilhou um vídeo bem sugestivo com Gui Araújo.

Na postagem, Anitta aparece abrindo as pernas ao som do refrão da música Bellaquita, cantada por ela, Lenny Tavares, Natti Natasha, Farruko e Justin Quiles, enquanto Gui apenas observada, com expressão surpresa.

Vem, papi, vem, que eu tenho uma coisinha para você. Eu já fiz carinho nela para deixar ela fofinha, diz o trecho da música, em espanhol, cantado pela funkeira.

Anitta ainda mostrou que está cada vez mais apaixonada por Gui Araújo e surgiu com um colar com a letra G, inicial do nome do namorado, em vídeo publicado no Instagram.

No vídeo, ela fala sobre aparecer com o cabelo sem progressiva, já que não está fazendo o tratamento nos fios na quarentena:

- Eu não alisei, só fiz uma prancha nele ontem... Dei uma retocadinha na prancha hoje para gravar um vídeo. Não alisei. Amanhã tomo um banho e ele fica enrolado de novo. Estou aproveitando a quarentena para parar de fazer progressiva. Vamos ver como fica.