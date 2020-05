Luana Piovani diz que perde o interesse em sexo com facilidade e dispara: - Já dei muito por educação

28/05/2020 | 11:10



Luana Piovani é muito sincera sobre sua vida pessoal, inclusive nas rede sociais! Na última quarta-feira, dia 27, ela realizou uma transmissão ao vivo no Instagram em que deu alguns detalhes sobre seu relacionamento com Ofek Malka e, de quebra, fez algumas revelações sobre sua vida sexual!

Durante o bate-papo, Luana conversou com uma psicanalista chamada Regina Navarro e ambas chegaram em um assunto envolvendo sexo no casamento. Muito bem resolvida e reforçando seu jeito livre de ser, a apresentadora contou que chegou a perder o interesse sexual no casamento com Pedro Scooby, que chegou ao fim em 2019 após oito anos de união.

- Eu não tive um casamento baseado em possessão, mas perdi o interesse. Eu acho que é isso: você tem todos os dias, você pode comer todos os dias nos primeiros oito, dez anos. Mas você vai perdendo o interesse.

Segundo Luana, essa falta fez com que ela se sentisse por muitas vezes culpada.

- Já tive tantas vezes culpa de não ter vontade de transar com a pessoa. Fazendo terapia, você vai vendo que o comportamento é quase matemático: é a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, você perde o interesse.

Na sequência, ela afirmou que por várias vezes acabou fazendo sexo sem vontade ao longo dos relacionamentos.

- Já dei muito por educação. [Pensava]: Coitado do cara, ele está aqui alucinado, vou dizer que foi um equívoco, bota a roupa? Vou dar logo, né?

Mas afirmou que durante o casamento a falta de interesse demorou a surgir, diferente de algumas relações passadas, em que ela costumava desapegar depois de dois anos.

- Dessa vez, eu casei, e me vi em um momento de várias vezes não entender por que não tinha vontade. Depois que começava, sempre era bom porque tinha intimidade.

Piovani x Scooby

Luana e Scooby já protagonizaram diversas polêmicas após o término do casamento. Recentemente, ela revelou que teve que pedir para que ele a desbloqueasse das redes sociais para que ela pudesse acompanhar os filhos, que atualmente estão passando um tempo com o pai. O surfista contou para Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que não havia bloqueado Luana, mas que a própria atriz havia deletado o ex da rede social e não sabia como desfazer a ação. Ele ainda revelou que a mãe, dona Gracinda, e a namorada Cinthia Dicker estão indo para Portugal para ficar perto dele.

A reunião familiar por parte de Scooby chamou a atenção de alguns internautas, que elogiaram a presença do surfista na vida dos filhos. Uma seguidora até comentou que estava feliz em saber que as crianças iriam passar um tempo com o pai:

Pedro teve consciência que pai tem que estar presente. Cintia e Dona Gracinda [mãe de Scooby] chegando! Que maravilha! Desejamos muito acompanhar esse desfecho. Que Deus abençoe essa família linda. Que vocês façam aquele churrasquinho em família.

Como resposta, Luana declarou:

Não sei se churrasquinho, porque me apunhalaram demais, mas paz nas relações. Esse é o objetivo.

Ai ai...

Luana e Ofek Malka

Além do papo sobre sexo, a apresentadora também deu detalhes sobre o romance com Ofek Malka. Ela contou que passou alguns perrengues ao sofrer discriminação pela diferença de idade durante o primeiro jantar com a sogra.

- Nunca tinha sofrido discriminação por idade, mas na minha relação atual eu sofri. Eu sou 20 anos mais velha do que ele. Sofri preconceito primeiro meu mesmo e depois da mãe dele, uma judia com cinco anos a mais do que eu. Porque ser brasileira já é um carma. Imagina só ele falando para ela que sou brasileira, tenho três filhos e acabei de me separar, disse.

Na ocasião, Luana disse que não teve problema e que a sogra foi receptiva. Mas depois ela entendeu melhor o que aconteceu.

- O jantar com ela foi maravilhoso, foi gentil, levei presente para ela e para a filha dela. Mas depois com o tempo entendi que ela queria era conferir a encomenda que o filho tinha recebido. Aí começou a dar pitaco. Agora ela acalmou, lembrou.

A apresentadora ainda afirmou que se relacionar com alguém como Ofek está sendo muito diferente, principalmente por conta do jeito de ser.

- Ele é super sério, tímido e reservado. Não sei o que estou fazendo com ele. Na verdade eu sei. Me relacionei demais com gente muito parecida, brasileiro, machista. Agora acabei de descobrir que tem um bando de gente diferente.

O fato de Luana gostar de namorar homens mais novos, inclusive, tem uma explicação que ela mesmo analisa:

- Para eu me sentir frágil tinha que ter aquela coisa do visual masculino, do aconchego. Então isso que me leva para o peito e o braço forte, para uma pessoa um pouco mais alta. Minha carência tem isso, o colo, a sensação de proteção.

Longe do namorado que mora em Israel, Luana, que vive em Portugal com os três filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência.

- Tem uma semana que fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando. A gente trabalha com imagem, afirmou.