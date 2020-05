Mary-Kate Olsen pediu o divórcio depois que o marido levou ex-mulher para morar com eles

28/05/2020 | 11:10



O divórcio de Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy ainda está dando o que falar. Depois de alguns veículos indicarem que o casal estava se separando porque Olivier não queria ter mais filhos, diversas fontes alegaram ao Page Six que a decisão de Mary-Kate veio depois que seu então marido decidiu levar a ex-esposa para morar com eles na mansão de cinco quartos que o casal habitava em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com um primeiro informante, Olivier estaria preocupado com a saúde de sua família durante a pandemia, e insistiu que sua ex-mulher, Charlotte Bernard, seus dois filhos e sua mãe passassem a morar com o casal.

- Talvez os franceses tenham uma visão diferente do casamento e, embora Mary-Kate ame as crianças, era demais ter a ex-esposa morando com eles durante a pandemia. Você gostaria que a ex-esposa de seu marido morasse com você por um período de tempo imprevisível no meio de uma crise?

Uma segunda fonte alega que o pedido de divórcio veio assim que Charlotte se mudou para a mansão, e que a única intenção de Olivier era proteger seus entes queridos, não havendo nenhum resquício de romance com a ex:

- Não era incomum que Charlotte estivesse por perto e ficasse em um quarto de hóspedes na mansão em feriados ou aniversários. Eles têm dois filhos e sempre os colocam em primeiro lugar. À sua maneira francesa, a família vem em primeiro lugar, mesmo com o divórcio. Charlotte estava até mesmo no casamento de Olivier com Mary-Kate.

O Page Six afirma ainda que outro estopim para o divórcio veio da decisão de Olivier em cancelar o aluguel do apartamento que o casal mantinha no bairro Gramercy Park, em Nova York, sem que Mary-Kate soubesse, obrigando-a a retirar seus bens do local em meio à quarentena.

Fontes também alegaram ao jornal que, após o divórcio, Olsen teria se mudado para uma propriedade multimilionária no Hamptons, também em Nova York, que alugou por 325 mil dólares, aproximadamente um milhão e 730 mil reais, para passar o verão. Enquanto isso, Sarkozy estaria passando um bom tempo com sua família, marcados por longos almoços, na mansão que morava com Mary-Kate.