28/05/2020 | 10:18



A linda região de Paradise Coast, na costa oeste da Flórida, conta com uma série de atrações que podem ser visitadas online. Entre elas destacam-se o parque de Everglades, onde vivem crocodilos enormes, além de zoológico, museus e até mesmo concertos.

“Nossas atrações oferecem visitas virtuais muito interessantes, além de sugestões de atividades em casa e outros conteúdos didáticos para serem feitos com toda a família”, afirma Jack Wert, diretor executivo do CVB de Naples, Marco Island e Everglades, as três regiões que formam Paradise Coast.

Atrações virtuais em Paradise Coast

No site de turismo de Paradise Coast é possível ver uma lista de atrações virtuais que podem ser realizadas na região. Confira alguns destaques:

Golisano Children’s Museum of

No museu das crianças de Naples, há vários programas educativos online para realizar com as crianças . O conteúdo está em inglês.

Naples Zoo

O zoológico de Naples realizou diversas lives no Facebook com vídeos educacionais a respeito dos animais. O conteúdo está à disposição.

Naples Botanical Garden

Aqui, você contra ideias e sugestões de atividades para plantar em casa. Everglades National Park

Pelo Google Earth, é possível fazer tours virtuais pelo Parque Nacional de Everglades, ondem vivem diversos crocodilos e alligators.

Webcams de Paradise Coast

Outra boa ideia para conhecer as paisagens de Paradise Coast sem sair de casa é acessar as diversas webcams espalhadas pela região. Entre as mais interessantes estão: