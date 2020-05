Zezé Di Camargo se arrepende e pede desculpa após chamar fã de idiota

28/05/2020 | 09:10



Zezé Di Camargo acabou se metendo numa baita confusão com os fãs e seguidores no Instagram depois de ofender uma seguidora que ficou preocupada com o estado de saúde do cantor sertanejo depois de ler que ele havia sido contaminado pelo coronavírus. Na rede social, ela perguntou sobre a saúde dele e desejou que estivesse bem.

Vi no Face agora que você se contaminou com o vírus. Vim ver se era verdade... aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e se recupere logo!, escreveu a seguidora.

Zezé, no então, não gostou da pergunta e respondeu a internauta com uma ofensa:

Mais uma idiota que acredita em fake news. Que pena!, disse ele.

A fã ainda disse ter ficado chateada com a resposta, dizendo que apenas tava preocupada com Zezé:

Fiquei bem triste, mas fazer o que? Ele pensou que eu sou igual as pessoas que fala mal dele. Tudo bem. Sinceramente, não esperava isso. Estava só preocupada. Não vim pensando em ele estar e ficar feliz, mas vida que segue!, escreveu.

Outros internautas também não ficaram satisfeitos com o comportamento de Zezé e criticaram o tom da resposta dele para a fã:

Eu era muito fã do Zezé, mas após essa resposta que ele deu, dá para notar visivelmente como ele se tornou uma pessoa insuportável.,escreveu um internauta.

Que resposta feia que você deu para sua fã. Que decepção!, disse outro.

Que isso? Precisa chamar de idiota uma pessoa que so se preocupou com você? Ficou bem feio esse jeito de tratar sua fã, apontou mais um seguidor.

A confusão aconteceu depois de ter surgido um boato de que Zezé e Luciano teriam se contaminado com o coronavírus após uma live, que teria tido a participação de dois músicos infectados. A informação falsa viralizou na internet e muitos fãs ficaram na dúvida, mesmo após os sertanejos negarem que estivessem doentes.

Diante da repercussão do assunto, o companheiro de Graciele Lacerda se mostrou arrependido da resposta e voltou ao Instagram para pedir desculpas pelo comportamento. Segundo ele, a fã não mereceu o tratamento dado por ele. Ele ainda publicou um vídeo pedindo desculpas diretamente para a seguidora, marcando o perfil da moça no Instagram.

- Estou aqui para falar diretamente com a pessoa. Ju Mota que é uma seguidora minha que foi lá no meu Instagram e fez um comentário sobre meu estado de saúde. Infelizmente eu dei essa resposta pra uma pessoa que não merecia receber essa resposta. Estou aqui para te mandar um beijo, dizer que na hora eu tava muito nervoso com a repercussão negativa e a gente acaba descarregando em alguém e infelizmente foi você. Estou aqui para pedir desculpas de verdade, desculpas, desculpas. Você é fã de Zezé de Camargo e Luciano espero te dar um abraço pessoalmente.