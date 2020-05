Mauá ganha mais uma base da GCM para coibir fugas pelo Rodoanel

Do Diário do Grande ABC



27/05/2020 | 19:49



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, inaugurou nesta quarta-feira (27), a terceira base móvel da GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades do Rodoanel Mário Covas, desta vez no Jardim Paranavaí, que também beneficiará a Vila Nova Mauá. O ponto de estacionamento terá uma viatura da corporação das 6h às 22h, podendo ser acionada por meio dos telefones 153 ou 4543-0354.



Embora já estivesse no cronograma de inaugurações, Atila reforça que a intensificação da presença da GCM é fundamental durante o período da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), responsável pela Covid-19. “Estamos enfrentando esse inimigo invisível e temos que cuidar da Saúde da população, mas sem esquecer da Segurança Pública. Por isso, cumprimos mais um compromisso ao instalar as três bases da GCM nas alças do Rodoanel”, pontuou.



Segundo o prefeito, o Rodoanel é uma entrada e saída da cidade e utilizada por suspeitos como rotas de fuga. Há uma semana, a GCM da base situada na Avenida Ayrton Senna da Silva, ao lado do Parque Linear do Jardim Oratório, interceptou um veículo dos Correios roubado e o suspeito foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial). Inaugurado no mês passado, o ponto também contempla os bairros do Jardim Sílvia e Sônia Maria.



No começo do mês, Atila inaugurou a primeira das três bases da GCM na Vila Assis, pela entrada da Rua Lazar Segal com a Avenida Papa João 23, beneficiando também os moradores da Vila Noêmia, Jardim Primavera, Jardim Camila e Parque São Vicente. “Assim teremos maior agilidade na segurança nas alças do Rodoanel Mário Covas, que são portas de entrada e saída da cidade. É dessa forma que trabalhamos, garantindo a tranquilidade do cidadão de bem”, disse o prefeito.



Bases fixas

Além das bases móveis em pontos de estacionamentos estratégicos, Atila também inaugurou a base fixa da GCM na Vila Vitória, que atende também Jardim Haydee, Jardim Guapituba, Jardim Pilar, Vila Assis, Vila Mercedes e Jardim Primavera. De acordo com o prefeito, os próximos bairros contemplados com estruturas similares serão o Parque São Vicente, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde), e Jardim Zaíra entre a Rua Sebastião Antônio da Silva com a Avenida Presidente Castelo Branco.



Investimentos

Atila assegurou que seguirá investindo na GCM e citou outras ações realizadas no combate à criminalidade, como a realização do concurso público para a contratação de 50 novos guardas à corporação, além de aquisição de equipamentos como coletes, armamentos e as 24 novas viaturas. No fim do ano passado, o prefeito inaugurou a sede da 3ª Companhia do 30º Batalhão da Polícia Militar no Eixo Barão, que abriga 95 policiais, 22 viaturas e quatro motos.