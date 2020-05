27/05/2020 | 18:10



Deborah Secco está aproveitando a quarentena para curtir muito com a filha, Maria Flor, de quatro anos de idade, fruto de seu casamento com Hugo Moura. Nesta quarta-feira, dia 27, a atriz publicou um vídeo fofo em sua conta no TikTok, em que aparece fazendo uma coreografia junto com a pequena.

Na legenda, a atriz escreveu apenas:

Amor!

Em apenas uma hora, o vídeo recebeu mais de três mil curtidas e diversos comentários - na maioria deles, inclusive, os fãs de Deborah falavam sobre a saudade que estavam de Salve-se Quem Puder, novela que a atriz estava protagonizando e que foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus.