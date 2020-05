Em dia de anúncio de nova quarentena, São Paulo registra 289 mortes por Covid-19 em 24 horas

27/05/2020 | 17:35



Estado mais afetado pelo novo coronavírus no Brasil, São Paulo tem 6.712 mortes pela covid-19 e 89.483 pessoas infectadas, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 27, pelo governo estadual. Nas últimas 24 horas, foram registrados 289 novos óbitos e 3.466 casos confirmados. Na terça-feira, 26, o Estado ultrapassou a China em número de diagnosticados, uma vez que, naquele momento, o país asiático contava com 84.102 casos, de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

Depois de viver uma interiorização da epidemia ao longo do tempo, São Paulo tem, pelo menos, um caso em 515 cidades, das quais 251 tiveram, no mínimo, uma morte causada pela covid-19. O governo informa que há 12,3 mil pessoas internadas no Estado, sendo 4.686 em UTI e 7.707 em enfermaria.

Até o momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados ao atendimento de infectados pelo novo coronavírus é de 73,2% no Estado e 87,6% na Grande São Paulo. Do total de pessoas que precisaram ser hospitalizadas, 18.245 já receberam alta.

Índice de isolamento social em São Paulo

O governo estadual vem adotando medidas com o objetivo de aumentar o índice de isolamento social e, com isso, frear a propagação do novo coronavírus, o que daria ao sistema de saúde fôlego para atender os casos que surgissem. A última aposta foi antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho), da Consciência Negra (20 de novembro) e da Revolução Constitucionalista (9 de julho) para os dias 20, 21 e 25 de maio, respectivamente.

O sistema que monitora a adesão ao isolamento apontou que os índices aumentaram pouco nesses dias do "feriadão" em comparação aos mesmos dias úteis da semana anterior. Nesta terça-feira, um dia após o fim do feriado prolongado, o Estado de São Paulo registrou um índice de isolamento de 47%, quatro ponto porcentuais a menos do que no dia anterior. Já na capital paulista, foi notificado um índice de 49% de isolamento ontem em comparação aos 53% registrados no dia anterior.

Mesmo com esses dados, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira um novo modelo de quarentena, que foi prorrogada até o dia 15 de junho, mas terá flexibilização em algumas regiões a partir de 1º de junho para a retomada da atividade econômica. Segundo o plano, shoppings e lojas da cidade de São Paulo, por exemplo, já poderão reabrir na próxima segunda-feira, mas com restrições.