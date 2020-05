Empreendedor andreense dispõe de plataforma para fomento de vendas on-line

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



27/05/2020 | 17:31



Para ajudar empresas, empreendedores e autônomos que tiveram os trabalhos comprometidos pelo isolamento físico, a Prefeitura de Santo André fechou parceria com a startup O3Mídia. Desde a última quinta-feira, os interessados em divulgar e vender produtos ou serviços on-line podem se cadastrar gratuitamente na plataforma Santo André Ganhe Você. O objetivo é incentivar o consumo local.

“A pandemia causou, está causando e ainda vai causar muitos impactos na economia e precisamos ser céleres para apresentar soluções, principalmente às micro e pequenas empresas, que são as que não usam marketplace normalmente”, explica Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André. “Solidariedade não é só doação, também é ajudar a economia local.”

Paulo Batuta, cofundador da O3Mídia, assinala que o momento é de valorizar o comércio e prestadores de serviço regionais, fazendo o dinheiro circular no próprio município. “É muito caro fazer marketing digital hoje em dia, e mesmo após a pandemia, a reconstrução (da economia) começa pelas cidades, por isso, queremos incentivar a compra sustentável e consciente de modo a ajudar cada cidade.”

Banzato avalia que a postura adotada pelo consumidor durante a quarentena deve ser mantida no futuro. “Este momento é importante para testar todas as alternativas, pois está no DNA do empreendedor se reinventar em cada momento difícil. A certeza é que muitos não estavam preparados para trabalhar on-line e temos a ideia de fomentar isso para que não fiquem pelo caminho”, aponta.

Segundo Batuta, a tendência é que a consciência da importância de consumir localmente cresça e se torne tão importante para os clientes quanto “buscar uma oferta”. “Tem a questão que muitas pessoas pagam mais caro por um produto porque sabem que a marca é boa, mas queremos que os consumidores estejam dispostos a pagar mais porque sabem de onde vem o produto.”

Interessados em vender ou comprar podem fazê-los pelo link https://santoandre.ganhevoce.com.br/. O diferencial da ferramenta é que funciona colaborativamente, ou seja, o empreendedor pode convidar clientes a fazer suas compras pela plataforma e, cada vez que esta pessoa voltar a consumir pelo site, ele ganhará uma comissão. As operações podem ser feitas por delivery ou drive-thru e, no caso dos prestadores de serviços, o pagamento também pode ser feito on-line, via QR Code. A utilização da ferramenta pelos andreenses é gratuita até agosto.

NA REGIÃO

O vice-presidente da Câmara de São Caetano, Edison Parra (PSB), protocolou a criação do Sanca Busca, plataforma de anúncio de trabalhadores de diversos segmentos integrada ao site da Prefeitura. Além disso, a administração municipal apoia o movimento Você Vai Superar, iniciativa da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), que visa divulgar o comércio local.

Em Ribeirão Pires, parceria entre a Prefeitura e a Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires) viabiliza a divulgação de estabelecimentos no site da associação, além da criação de vouchers digitais de compra, com validade até janeiro, que podem ser utilizados nos comércios cadastrados. São Bernardo afirmou que está em tratativa para formatação de projeto, assim como Mauá.