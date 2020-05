Marina Ruy Barbosa faz comentário sobre Totalmente Demais e internautas apontam indireta para Anitta

27/05/2020 | 17:11



Débora Nascimento e José Loreto terminaram seu casamento em 2019 e a atriz Marina Ruy Barbosa foi apontada como o pivô da separação, e sempre negou as acusações. Na época, o colunista Leo Dias defendia que a mesma teria sido mencionada pela própria Débora.

No entanto, no início dessa última semana de maio, na segunda-feira, dia 25, estourou uma briga entre o colunista e Anitta, na qual Leo expôs algumas mensagens trocadas com a cantora. Entre elas estava o caso de Marina e a cantora que apontava a atriz como o motivo da separação do casal.

Na última terça-feira, dia 26, Marina publicou um Storie e comentou uma cena de Totalmente Demais:

Tadinho do Jonas! Armaram para ele, né? Sendo preso e acusado de algo que não fez.

No Twitter, muitos internautas apontaram o comentário como uma indireta para Anitta e escreveram:

Gente a Marina Ruy Barbosa [risos], um Storie fala tudo...

Marina Ruy Barbosa debochada

A verdade sempre vem a tona, né? Mesmo que demore um pouco.