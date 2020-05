27/05/2020 | 17:10



Mais um grande nome não teve seu contrato renovado pela Globo: Zeca Camargo. O apresentador, segundo a colunista Monica Bergamo, deixa sua casa de 24 anos em comum acordo.

O comunicado enviado à colunista diz que as portas da emissora continuam abertas para possíveis projetos com Zeca, em todas as plataformas.

Atualmente à frente do É de Casa, Zeca brilhou mesmo no Fantástico, onde ficou de 1996 a 2013. Antes da Globo, ele trabalhou na MTV e na TV Cultura.

Camargo também apresentou o primeiro reality brasileiro, o No Limite, entre outras atrações, incluindo Video Show.