Sasha Pieterse, a Alison de Pretty Little Liars, anuncia a primeira gravidez

27/05/2020 | 16:10



Sasha Pieterse, que interpretou Alison na série de sucesso Pretty Little Liars, anunciou que está grávida de seu primeiro filho! O bebê é fruto do casamento da atriz com Hudson Sheaffer. Ao postar uma foto no Instagram para dar a notícia, Sasha escreveu:

Estamos muito animados para finalmente compartilhar nossas doces notícias com todos vocês. Estaremos recebendo um pequeno e precioso humano em outubro! Hoje marca o nosso segundo aniversário de casamento e que melhor maneira de compartilhar nossa alegria do que no dia em que nossas vidas mudaram para sempre (pela primeira vez). A maternidade é oficialmente o meu papel favorito de todos os tempos! @hudsonsheaffer obrigada por me fazer mãe e por sempre ser minha rocha inabalável e um lugar seguro. Você traz a aventureira em mim e eu me sinto eu mesma quando estou com você, felizmente isso é o tempo todo! Eu amo cada parte de você com cada parte de mim e continuarei amando quem você é e quem você se tornará, especialmente quando entramos neste novo capítulo Feliz aniversário, bebê!

Que declaração mais linda, né?