SeaWorld será reaberto em Orlando em 11 de junho

27/05/2020 | 15:18



Depois do anúncio de reabertura por parte da Universal Orlando, programado para 5 de junho, o SeaWorld anunciou que voltará às atividades na cidade em 11 de junho. Durante conferência digital com autoridades do condado de Orange, onde fica Orlando, na Flórida, o CEO Interino do SeaWorld Parks, Marc Swanson, revelou detalhes sobre o protocolo de segurança e higienização que será adotado pelo complexo.

Como será a reabertura do SeaWorld, em Orlando

Novas diretrizes de limpeza das atrações, da bilheteria, dos restaurantes e de espaços públicos serão aplicadas nos três parques do grupo em Orlando: SeaWorld, Discovery Cove e Aquatica. “No início, vamos gerenciar a capacidade dos centros de lazer para evitar aglomerações. Além disso, os restaurantes que trabalham com sistema de bufê poderão ter o sistema ajustado ou não funcionarão. As lojas terão entradas e saídas dedicadas”, disse o CEO Interino do SeaWorld Parks.

Os parques serão abertos um dia antes (10 de junho), apenas com funcionários, para testes. No dia seguinte, as atividades voltam a funcionar par ao público, com algumas limitações. “A ideia é preservar o distanciamento social. Vai ser obrigatório usar máscaras e haverá medição de febre de clientes e funcionários”, afirmou Marc.

De acordo com Marc, o conglomerado não tem evidências, até o momento, de que o covid-19 possa se disseminar na água das atrações, por exemplo, dos parques aquáticos. “Acreditamos que desinfecção padrão seja capaz de matar o vírus” explicou.

