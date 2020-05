Nubank: como receber dinheiro de amigos com a função Cobrar

Marcella Blass

Do 33Giga



27/05/2020 | 15:18



Em abril, o Nubank lançou a função Cobrar no aplicativo. Com o novo recurso, é possível enviar para qualquer pessoa um atalho com todos os dados necessário para que ela te faça uma transferência de dinheiro. A proposta é facilitar o pagamento entre amigos, seja de grana emprestada ou para dividir a conta do restaurante.

O recurso cria uma página com um QR Code e a opção de compartilhar os dados para a transferência. Assim, é possível fazer a transação pessoalmente ou enviar para os amigos por WhatsApp, por exemplo. O valor transferido cai na hora na sua conta conta do Nubank.

Acompanhe, abaixo, o passo a passo de como usar o recurso Cobrar:

1 – Na tela inicial do aplicativo Nubank, procure pelo recurso Cobrar nas opções do rodapé e toque sobre ela.

2 – Defina o valor da cobrança e aperte CONFIRMAR.

3 – A página de cobrança será criada. Se a transação for feita via QR Code, basta a outra pessoa escaneá-lo. Se não, toque no botão Enviar Cobrança.

4 – Escolha por onde deseja mandar a cobrança (WhatsApp, Messenger, Instagram, E-mail etc) e envie.