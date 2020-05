Fernanda Lima fala sobre situação do pai após Covid-19: Ele está lutando para viver

27/05/2020 | 15:11



Fernanda Lima, no dia 30 de abril, publicou um texto para falar sobre a internação de seu pai, que estava com coronavírus. Nessa quarta-feira, dia 27, a apresentadora publicou um vídeo para dar dicas de meditação para amigos e fãs que a seguem no Instagram e nos comentários, um seguir perguntou à apresentadora:

E seu pai? Melhorou?

Então, Fernanda esclareceu a situação:

Obrigada por perguntarem sobre meu pai. Ele está lutando para viver . A situação é muito grave e delicada ainda, apesar de não ter mais a Covid. Muito triste mas não perdemos a fé.

A apresentadora, ainda, recebeu muitas mensagens de apoio:

Vai dar tudo certo! Muita força para vocês. Fé, sempre!

Que fique tudo bem e ele se recupere rápido! Força pra você.