27/05/2020 | 15:11



A atriz Ellen Roche colocou um ponto final no noivado com o nutricionista Rogério Oliveira.

Segundo informações do jornal Extra, o relacionamento chegou ao fim após três anos de idas e vindas, e o motivo ainda não foi esclarecido por nenhuma das partes.

Curiosamente, a artista trancou o seu perfil no Instagram e parece ter apagado ou arquivado as fotos com Rogério. O que será que aconteceu?