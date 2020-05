Grande ABC está fora da primeira fase de flexibilização da quarentena

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/05/2020 | 14:42



O Grande ABC - e toda a região metropolitana - ficou de fora da primeira fase de flexibilização e reabertura gradual de comércios e serviços não essenciais, programada para ocorrer entre 1º e 15 de junho. Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, o governador João Doria apresentou as cinco etapas previstas para retomada das atividades econômicas. A justificativa do governo é a de que não há oferta suficiente de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) que justifique situar a região na fase 2, em uma escala de 1 a 5, onde cinco é a retomada total das atividades e 1 é a situaçao atual da quartentena, que agora, deve permanecer pelo menos até o dia 15 de junho.

Os prefeitos da região estão reunidos neste momento em assembleia virtual e o Diário apurou que há questionamentos sobre os critérios, uma vez que a ocupação das UTIs nas sete cidades varia de 60% a 80%, enquanto a cidade de São Paulo, por exemplo, tinha ontem 85% dos leitos municipais ocupados, mas está situado na fase 2 do plano, o que permite iniciar os protocolos de flexibilização a partir do dia 1º de junho.