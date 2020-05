Não há no momento ensaio clínico de vacina para Covid-19 planejado, diz OMS

27/05/2020 | 14:15



Diretor executivo do Programa de Emergências à Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan afirmou que, no momento atual, não há nenhum ensaio clínico de uma vacina para o coronavírus da própria entidade planejado. Segundo ele, a entidade agora busca produzir protocolos para testes, "de modo que os países possam na prática colocar em ação os meios para fazerem seus testes".

Ryan afirmou durante entrevista coletiva da OMS que os países estarão na posição central para fazer esses levantamentos.

A partir disso, com o trabalho também da OMS, será possível comparar resultados obtidos. "Neste momento não há ensaios clínicos planejados, mas isso ocorrerá do mesmo modo em que acontece com o ensaio Solidariedade para medicamentos, com o envolvimento de países, instituições científicas no máximo de países possível e democratizando esse processo", explicou.