Covid-19 pelo mundo: turco conta sobre situação da pandemia na Grécia

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



27/05/2020



Apesar de ficar no mesmo continente que a Espanha e a Itália, a Grécia não teve tantos problemas com a covid-19 quanto as outras duas nações. O país conseguiu manter sua taxa de contaminados baixa ao estabelecer medidas drásticas logo no começo da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o estudo da Universidade Johns Hopkins, até o momento, a região contabilizou 2.882 infectados e 172 mortos.

Covid-19 pelo mundo: Grécia

“O governo agiu rápido e tomou decisões muito antes dos outros países”, conta Ahmet Emin Sensoy, de 30 anos. Em 12 de março, antes da primeira morte pela covid-19, a Grécia já havia encerrado as atividades em escolas, universidades, museus e bares, para impedir a contaminação em massa.

Arquivo Pessoal Ahmet Emin Sensoy

Como a quantidade de infectados se manteve baixa, o país está no processo de relaxamento da quarentena. “A administração tem diminuído semanalmente as medidas de bloqueio de coronavírus. A partir de 1º de julho, todos os aeroportos gregos estarão abertos a voos do exterior”, comenta Ahmet.

Mudanças na rotina

Ahmet é turco, mas mora em Atenas. Ele estava em uma viagem pela Europa quando a pandemia alcançou o Velho Continente, o que o levou a cancelar seus próximos roteiros. De volta à Grécia, espera agora que a situação melhore para voltar a viajar. “Minha família mora em Istambul e quero muito ir à Turquia quando tudo acabar”, ressalta.

Nos últimos dias, Ahmet precisou se ajustar à nova rotina e a distância de seus parentes e amigos. “Comecei a fazer home office aqui na Grécia. E, como não podia ver amigos e família, fiz muitas chamadas de vídeo para me comunicar com eles”, complementa.

Futuro no país e no mundo

Apesar de cancelar suas viagens, Ahmet está positivo a respeito da situação pós-pandemia, principalmente na Grécia. “Como o governo agiu rápido, acredito que a situação no país voltará ao normal depois de tudo isso, só que com mais distância social”, explica.

Mesmo com o país europeu tendo poucos problemas, o engenheiro crê que a vida das pessoas será afetada por lá, assim como no resto do mundo. “O coronavírus mudará nosso jeito de viver. Não sairemos mais sem máscaras e ficaremos atentos quando estivermos em um restaurante lotado ou num avião. Além disso, é possível que as empresas invistam mais no trabalho remoto e em tecnologias para o home office, já que essa situação deve seguir por um tempo”, finaliza.

