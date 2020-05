Graciele Lacerda posta compilado de fotos sensuais e diz: Me inspirando para voltar a ter esse corpo

27/05/2020 | 13:11



Todos têm uma maneira diferente de tentar seguir a dieta, inclusive Graciele Lacerda! Na última terça-feira, dia 26, a esposa de Zezé Di Camargo postou um vídeo em seu Instagram no qual compilou uma série de fotos de um ensaio sensual que fez na água. Na legenda do post, a jornalista e influencer revelou que essa é sua estratégia para se motivar a recuperar a forma que tinha nos tempos de modelo:

Sabe a estratégia da foto na porta da geladeira? Então a minha está sendo a foto no feed! Me inspirando para voltar a ter esse corpo! Me conta qual a sua fonte de inspiração para alcançar seus objetivos?

Graciele está passando a quarentena na fazenda que Zezé possui em Goias. No Instagram, a influencer traz atualizações diárias sobre a rotina, além de informações sobre a dupla Zezé Di Camargo e Luciano.