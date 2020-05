André Marques escreve texto em homenagem à namorada, Sofia Starling, e entrega buquê para atriz no dia do aniversário dela

27/05/2020 | 13:11



A atriz Sofia Starling, namorada de André Marques, fez aniversário na última segunda-feira, dia 25! E o apresentador do É de Casa mostrou nas redes sociais que possui um lado bem romântico ao escrever um texto em homenagem à amada. Junto com a declaração, André compartilhou com os seus seguidores do Instagram um clique conceitual que ele mesmo tirou de Sofia. Confira abaixo:

A luz sempre procura a luz. Você é iluminada, batalhadora, cheia de energia e divide isso com qualquer pessoa. Não sou muito de escrever esses temas, você sabe bem Então... parabéns. Muita paz, amor, sucesso, liberdade, mais luz, amor, e principalmente, SAÚDE! MUITA SAÚDE! Deus vai sempre guiar você pelo melhor caminho, porque você merece! Você leva muita gente por esse caminho também, por amor, isso é para poucos! Te aliviei, tá, ia postar os vídeos dormindo na van! Viu como sou legal!?! Love you! Estou ficando bom nas fotos, hein??! A modelo ajuda, né! Muito! Rs..., escreveu Marques.

Além disso, Sofia entregou em seus Stories que ganhou um lindo buquê de rosas do parceiro. Ele também entregou uma carta especial para a atriz. O aniversário parece ter sido recheado de amor, não é?