27/05/2020 | 12:40



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 856,535 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 25. Nesse dia, o Ibovespa fechou em alta de 4,25%, aos 85.663,48 pontos, com giro financeiro de R$ 21,2 bilhões.

Em um dia de maior apetite por risco e recuo do dólar foi possível registrar a quarta entrada de recursos estrangeiros desde 29 de abril.

Em maio, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 6,761 bilhões, resultado de compras de R$ 186,084 bilhões e vendas de R$ 192,846 bilhões.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 76,167 bilhões do mercado acionário brasileiro.