Superintendência do Cade aprova aquisição pela Elanco de divisão da Bayer

27/05/2020 | 12:24



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Elanco Animal Health Inc. e Bayer Aktiengesellschaft. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 27.

A operação consiste na aquisição, pela Elanco Animal Health da divisão de saúde animal da Bayer Aktiengesellschaft (BAH).

De acordo com informações do parecer da superintendência, em 20 de agosto de 2019, a Elanco e a Bayer firmaram um contrato de compra e venda de ações e ativos para realizar a operação.

Como parte do acordo de aquisição do negócio de saúde animal pela Elanco, a Bayer vai adquirir ações representativas de aproximadamente 15,5% do capital social da Elanco.

"De acordo com os termos e condições estabelecidos no Contrato de Compra e Venda de Ativos e Ações ("SAPA"), assinado em 20 de agosto de 2019, o preço de aquisição da Operação Proposta é de 7,6 bilhões de dólares, incluindo benefícios fiscais.

A Operação Proposta será paga em uma combinação de 70% em dinheiro e de 30% em ações", diz o parecer do Cade.