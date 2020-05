Alvo de operação, Jefferson compara STF ao nazismo: 'Tribunal do Reich'

27/05/2020 | 12:18



Após ser alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 27, o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, comparou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao nazismo. Preso pelo escândalo do mensalão e hoje aliado do presidente Jair Bolsonaro, Jefferson escreveu um tuíte em que cita o Reich alemão para classificar a operação como "soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte."

O inquérito que apura a divulgação de fake news é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Dois endereços de Jefferson no Rio - um em Petrópolis, na região serrana, e outro em Levy Gasparian, no interior - estão na lista de locais em que a Polícia Federal cumpriu mandados nesta manhã.

Em aproximação com Bolsonaro nos últimos meses, Jefferson chegou a postar, no início de maio, uma foto em que segura um fuzil e diz estar se preparando para o "bom combate" contra "o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da Pátria."