Hotel em Nazaré Paulista oferece 50% de desconto nas diárias até novembro

O Hotel Estância Atibainha Resort & Convention, localizado em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, completou 36 anos com uma promoção de hospedagem. Até 31 de maio, quem reservar diárias que podem ser usadas até novembro ganha 50% de desconto.

“Estamos ansiosos para receber nossos hóspedes e, assim, comemorar esses 36 anos de existência com todos aqui no Atibainha, felizes e seguros”, declara Bruno Korn, diretor do hotel.

Hotel em Nazaré Paulista: protocolos de segurança

Para voltar a receber os hóspedes, o Atibainha Resort & Convention preparou um protocolo de segurança. As medidas incluem treinamento dos funcionários para a utilização de EPIs, como máscaras, óculos e luvas; maior controle dos processos de higienização, limpeza e desinfecção reforçada em todos os ambientes, distanciamento maior entre as mesas do restaurante, e “ilhas de gastronomia”, nas quais um chef devidamente protegido irá servir os hóspedes.

“Estamos reajustando e aprimorando todos os nossos processos seguindo as diretrizes dos órgãos competentes. Temos a sorte de contar com chalés bem arejados, a uma distância segura um do outro”, declara Korn.

Além disso, o hotel pretende estimular o uso do web check-in para evitar filas e procedimentos na recepção. Pelo aplicativo do estabelecimento, o hóspede preenche os dados com antecedência e deixa tudo organizado antes de sair de casa.

Serviço

Com a promoção oferecida até 31 de maio, os pacotes de no mínimo duas noites que podem ser usados até novembro no hotel em Nazaré Paulista saem a partir de R$ 1.073 por casal, com cortesia para uma criança até 12 anos. Incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, além de programação de lazer .

As reservas podem ser realizadas no telefone (11) 2075 7200 ou no site www.atibainha.com.br.

